Дмитрий Медведев: Действията на Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че действията на американския президент Доналд Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни, защото той защитава интересите на САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс.

"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, никой не може да отрече, че определено има последователност в тях. Той и неговият екип защитават националните интереси на страната си доста решително", заяви Медведев пред ТАСС.

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела, посочва Ройтерс.

"Основният мотив на Чичо Сам винаги е бил прост: ресурсите на другите", отбеляза Медведев, използвайки широко известния псевдоним на САЩ. "Тръмп не го и крие. Какво можем да кажем - това е lex fortissimum (на латински език - бел. ред), или правото на най-силния", акцентира висшият руски политик, цитиран от ТАСС.

Той обърна внимание, че ако подобни действия са били предприети срещу по-силна от Венецуела държава, то биха били изтълкувани като обявяване на война.

Същевременно Медведев разкритикува позицията на Европа за "нелегитимноста" на задържания от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро.

"Тезата за "нелегитимността" на президента Мадуро не издържа. Защо ли по-рано европейците не са повдигали този въпрос", каза за ТАСС Медведев, според когото отстраняването на Володимир Зеленски от поста президент на Украйна е "въпрос на близко бъдеще".