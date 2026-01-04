Почина "гуруто" на гръцката журналистика Йоргос Пападакис

Известният журналист Йоргос Пападакис почина на 74-годишна възраст в неделя.

Журналистът е получил остър инфаркт, докато е бил в квартал Колонаки. Транспортиран е с линейка до Народната болница, където издъхва.

Йоргос Пападакис е роден в квартал Халандри на 4 февруари 1951 г. и е родом от Крит. Освен успешната си журналистическа кариера по телевизията има и значителна кариера в печатните издания. За първи път се появява по телевизията през 80-те години на миналия век в предаването „Трима във въздуха", по ERT, като съводещ със Семина Дигени и Насос Атанасиу. От 1992 до 2025 г. Йоргос Пападакис е водещ на първото сутрешно новинарско предаване на гръцката телевизия „Добро утро, Гърция", до 2011 г. От 2011 до 2015 г. е водещ на съответното новинарско предаване на телевизия ANT1. Дори в ерата на цифровите медии, той успя да запази сутрешния блок като основен източник на информация, адаптирайки се към промените, без да губи критичния си тон. През юли 2025 г. той се оттегли от воденето на „ Добро утро, Гърция " след 34 години, което много зрители приеха като „край на една епоха".

В контекста на настоящите блокади на фермерите, много анализатори в Гърция припомнят неговите анализи, тъй като той винаги е бил най-силният медиен поддръжник на аграрния сектор, давайки им трибуна в най-гледаното време.