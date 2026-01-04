ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дания призова за зачитане на териториалната цялост на Гренландия след туит на жената на съветник на Тръмп

Когато Тръмп за първи път поиска Гренландия, никой не взе това насериозно Снимка: "Дойче веле"

Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия след туит на жена на съветник на Доналд Тръмп, породил полемика, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Кейти Милър, съпругата на Стивън Милър, заместник началник на канцеларията на Тръмп, публикува в  акаунта си в „Екс“ снимка, на която Гренландия, която сега е част от Дания, е оцветена с цветовете на американското знаме и написа към нея: „Скоро“.

Откакто дойде на власт Доналд Тръмп намеква, че би било добре Гренландия да бъде част от САЩ.

"Малко приятелско напомняне относно САЩ и Кралство Дания е, че ние сме много близки съюзници и трябва да продължаваме да работим заедно като такива“, заяви днес в отговор на поста на Кейти Милър  посланикът на Дания в САЩ Йеспер Мюлер Сюренсен.

"И да, ние очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания“, допълни той.

Кейти Милър едно време беше съветничка и говорителка на агенцията за правителствена ефикасност, ръководена по онова време от Илон Мъск. После тя премина на работа в частните компании на Мъск.

Публикацията на Кейти Милър в „Екс“ дойде малко след като американската армия залови президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга по време на операция в Каракас. Според експерти тази операция е предупреждение към съюзниците на САЩ, обезпокоени от заплахите на Тръмп да придобие стратегически природни ресурси, като се започне от Гренландия.

