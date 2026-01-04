Много от охранителите на Мадуро са били убити при американската операция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма част от хората от личната охрана на сваления от власт венецуелски президент Николас Мадуро са били убити при американската операция за неговото залавяне вчера, заяви днес в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино, цитиран от Ройтерс.

Настоявайки за освобождаването на Мадуро, той осъди "хладнокръвното“ убийство на бодигардовете му, посочи Франс прес. Падрино не каза точния брой на убитите охранители, пояснява БТА.

Днес той подкрепи обявяването на вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес, за временен президент на страната.

В изявлението си генералът цитира решението на венецуелския Върховен съд, с което се постановява Родригес да поеме властта за 90 дни.

Министърът заяви, че въоръжените сили на Венецуела са мобилизирани навсякъде в страната, за да гарантират държавния суверенитет.