Много от охранителите на Мадуро са били убити при американската операция

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Голяма част от хората от личната охрана на сваления от власт венецуелски президент Николас Мадуро са били убити при американската операция за неговото залавяне вчера, заяви днес в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино, цитиран от Ройтерс.

Настоявайки за освобождаването на Мадуро, той осъди "хладнокръвното“ убийство на бодигардовете му, посочи Франс прес. Падрино не каза точния брой на убитите охранители, пояснява БТА.

Днес той подкрепи обявяването на вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес, за временен президент на страната.

В изявлението си генералът цитира решението на венецуелския Върховен съд, с което се постановява Родригес да поеме властта за 90 дни.

Министърът заяви, че въоръжените сили на Венецуела са мобилизирани навсякъде в страната, за да гарантират държавния суверенитет.

