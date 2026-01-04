Седмица преди да го заловят, САЩ предложили достойно изгнание на Мадуро в Турция (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марко Рубио може да изиграе важна роля в управлението на Венецуела

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро е имал възможността да избяга в “достойно” изгнание в Турция. Това му било предложено от Белия дом седмица преди да бъде свален насилствено от власт в събота, според източник на “Ню Йорк Таймс”.

Високопоставен американски служител заявил, че още на 23 декември САЩ дали последен ултиматум на Мадуро да подаде доброволно оставката си и да напусне Венецуела, но той бил непреклонен.

“Г-н Мадуро обаче категорично отхвърли този план”, обяснява служителят.

По същото време и самият американски президент Доналд Тръмп също намекваше, че би било добре за венецуелския диктатор сам да си тръгне.

“От него зависи какво иска да направи”, заяви тогава президентът на САЩ.

В крайна сметка дойде изненадващата военна операция на спецчастите на американската армия, познати като “Делта форс”. В рамките на броени минути в ранните часове на събота те успяха да пробият венецуелската отбрана и да отвлекат Мадуро и първата дама Силия Флорес от военната база “Фуерте Тиуна” в центъра на столицата Каракас.

Завладяващите детайли по изпълнението на необикновената мисия бяха разкрити от републиканеца, след като наблюдавал на живо случващото се от резиденцията си “Мар-а-Лаго” във Флорида посредством пряка връзка.

“Гледах го буквално като телевизионно шоу

Само ако можехте да видите скоростта и насилието. Беше нещо невероятно”, възхити се Тръмп.

Той обясни, че президентската двойка спяла в стая във военната база, когато била събудена от звука на оръжия при сблъсъците на тяхната охрана с американските спецчасти.

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Според Тръмп, когато Мадуро разбрал какво се случва, опитал да стигне с жена си до подсилен железен бункер, но малко преди да успее да затвори вратата му и да се заключи вътре, американците го заловили.

“Вратата беше много дебела, много тежка, но той не успя да я затвори. Войниците от “Делта Форс” бяха оборудвани с горелки, за да я прорежат, в случай че Мадуро успее да се заключи вътре. Това не бе нужно, защото нашите бяха много бързи”, разказа републиканецът.

След като бе заловен, Мадуро беше откаран с хеликоптер от столицата Каракас до американския боен кораб “Иводжима”, разположен на неизвестно място в Карибско море. Няколко прекачвания по-късно диктаторът се озова рано в неделя в град Ню Йорк, където ще бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

На пристигане венецуелецът поздрави американския народ с “Честита Нова година” и “Добър вечер”. Това бяха и първите му думи след пленяването му. Той и жена му Силия Флорес изглеждаха спокойни и се усмихваха, докато бяха съпровождани от офицери на Администрацията за борба с наркотиците в Манхатън към ареста “Метрополитън”.

Мястото е определяно като най-лошия център за задържане в Америка заради изключително лошите си хигиенни и инфраструктурни условия. Там през годините са били заключвани едни от най-върлите престъпници, изнасилвачи и мафиоти в САЩ.

Засега бъдещето на Венецуела остава на карта. В събота Тръмп обяви, че страната ще бъде управлявана от Вашингтон, докато не бъде осигурен безопасен, правилен и разумен преход.

Позовавайки се на свой източник, от “Блумбърг” твърдят, че вероятно държавният секретар на САЩ Марко Рубио може да изиграе ключова роля в управлението. Според служител на Белия дом именно той убедил Тръмп към военни действия срещу Мадуро и от години бил отявлен критик на режима му.

Въпреки това, изглежда, към този момент, републиканецът

няма намерения за пълна смяна на управлението в страната

Той отхвърли възможността ръководството да се поеме от лидерката на опозицията в изгнание - нобеловата лауреатка за мир Мария Корина Мачадо.

“Мисля, че за нея ще бъде много тежко да управлява. Тя няма подкрепата и респекта на венецуелците. Приятна жена е, но ѝ липсва авторитет”, заяви по неин адрес Тръмп.

Запознат със стратегията на Вашингтон за Венецуела разкри пред “Ню Йорк Таймс”, че САЩ засега възнамеряват да работят с вицепрезидентката на Мадуро Делси Родригес. Тя била впечатлила републиканската администрация с доброто си управление на местната петролна индустрия.

“Наблюдавам кариерата ѝ от дълго време, така че имам известна представа коя е тя и с какво се занимава. Не твърдя, че тя е постоянното решение на проблемите на страната, но със сигурност е човек, с когото смятаме, че можем да работим на много по-професионално ниво, отколкото успяхме с Мадуро”, обяснява източникът на “Ню Йорк Таймс”.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

В неделя Родригес беше обявена за действащ държавен глава на Венецуела от Върховния съд на страната. Тя не е виждана, откакто Мадуро бе свален. Предполага се, че е била в Русия по време на операцията срещу него.

По-късно в събота тя отправи изявление към нацията от неизвестна локация, в което призова за освобождаването на президентската двойка.

“Няма никога отново да бъдем роби или колония, на която и да е империя” , категорична бе тя.

В продължение на 13 години и 8 месеца Николас Мадуро управлява Венецуела с железен юмрук, обвинявайки САЩ, че подкопават социалистическата революция в страната, започната през 1999 г. от неговия ментор и предшественик - Уго Чавес.

Управлението му доведе до икономически колапс, масова емиграция и обвинения в корупция и репресии. Мадуро започва политическия си път като синдикален лидер и близък съратник на Чавес, което му осигурява бързо издигане - от депутат и външен министър до вицепрезидент.

Малко преди смъртта си през 2013 г. Чавес го посочва за наследник. Мадуро печели последвалите избори с малка преднина, което отприщва политическа криза. Опозицията, водена и от Мария Корина Мачадо, организира масови протести, потушени със сила от властите. Загиват 43 души, а десетки са арестувани.

През 2015 г. управляващата Обединена социалистическа партия губи контрола над парламента на Венецуела. За да избегнат предаването на властта на опозицията, Мадуро и съратниците му създават съвсем нов проправителствен законодателен орган. Наречен е “Учредителна асамблея”. Това води до бурни протести, което води до поредната кървава разправа с опозицията.

Николас Мадуро СНИМКА: Wikimedia Commons

Президентските избори през 2018 г. са спечелени отново от Мадуро без той да има реален опонент.

Те не са признати от десетки държави. По това време първата администрация

Тръмп налага санкции, които не разклащат сериозно режима на диктатора

Надеждите за демокрация във Венецуела са попарени отново през 2023 г., когато правителството забранява на Мачадо да се кандидатира за президент на вота през следващата година.

Няколко часа след приключването на изборите през 2024 г. националният избирателен съвет обявява Мадуро за победител, но не предоставя подробни данни за броя на гласовете.

Това мотивира опозицията да провери самостоятелно 80% от протоколите на ползваните машини за гласуване. Според тях резултатът е показал победа за опозицията и загуба за Мадуро. Въпреки това накрая той полага клетва за трети президентски мандат през януари 2025 г.