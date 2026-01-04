40 на сто от младите японци предпочитат новогодишни подаръци под формата на електронен превод

Близо 40 на сто от японците на възраст до 20 години предпочитат да получават новогодишните парични подаръци, известни като „отошидама“, в електронна форма по сметките им, показва скорошно проучване – знак, че традицията за подаряване на пари в малки декоративни пликове може да се променя, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Картината обаче е различна при подаряващите, основно възрастни. Според проучването на изследователската компания „Интейдж“ (Intage Inc.) над 90 на сто от тях все още предпочитат да дават отoшидама в брой на деца и внуци по време на новогодишните празници.

Макар подаръците под формата на пари в брой да остават водещи, делът на младите хора, които предпочитат дигитална отoшидама, е нараснал до 38,5 на сто в последното допитване спрямо 30,5 на сто през 2025 г.

„Интейдж“ е провела националното проучване в периода от 19 до 25 ноември сред 5000 души на възраст между 15 и 79 години.

Предпочитанията към дигитални новогодишни подаръци сред младите хора се увеличават от началото на анкетите през 2022 г. за празниците през 2023 г. Докато много възрастни продължават да избират пари в брой, тъй като ги възприемат като по-смислен подарък, все повече млади получатели ценят удобството.

Според проучването средната сума, заделена за новогодишни парични подаръци за 2026 г., е 24 039 йени (153 долара), което е с 736 йени по-малко спрямо 2025 г., като причината се свързва с повишаващите се разходи за живот.

По възрастови групи най-често заделяната сума за деца в предучилищна възраст е „до 1000 йени“ на човек, посочена от 43,7 на сто анкетираните, а за учениците от първи и втори клас – „от 2001 до 3000 йени“, избрана от 31,6 на сто.

При учениците в прогимназиален етап най-разпространен е диапазонът „от 4001 до 5000 йени“ – 51,6 на сто, докато за гимназистите 51,3 на сто от анкетираните са посочили „от 9001 до 10 000 йени“.