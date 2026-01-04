Правителствата на 5 страни от Латинска Америка и Испания отхвърлят всеки опит за контрол над Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителствата на пет страни от Латинска Америка и Испания, управлявани от левицата, заявиха в общо комюнике, че отхвърлят всеки опит за контрол над Венецуела, предаде Франс прес.

В изявлението Испания, Чили, Колумбия, Бразилия, Мексико и Уругвай изразяват безпокойството си за регионалната стабилност, след въздушните удари на американските сили и залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и на първата дама Силия Флорес, които бяха отведени после на американски военен кораб, след което и транспортирани със самолет до Ню Йорк, където ще бъдат изправени пред правосъдието заради наркотероризъм.

„Изразяваме безпокойството си относно всякакви опити за правителствен контрол, управление или външно присвояване на венецуелските природни или стратегически ресурси“, се посочва в комюникето, публикувано от колумбийското министерство на външните работи.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че ще разреши на американските петролни компании да разработват петролните ресурси на Венесуела, която притежава 17% от световните запаси от суров петрол.

Тръмп също така заяви, че САЩ ще „ръководят страната“, докато там бъде извършен безопасен, подходящ и разумен преход.