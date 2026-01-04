Стотици се включиха в шествие в памет на жертвите на пожара в Кран Монтана

Стотици хора се включиха в мълчаливо шествие днес в памет на жертвите на пожара в бар на Нова година в швейцарския алпийски курорт Кран Монтана. В трагедията загинаха 40 души, а десетки бяха сериозно ранени, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Първо в църквата „Сен Кристоф“ в курорта се състоя едночасова меса в памет на жертвите, след което множеството потегли на шествие из Кран Монтана. Процесията стигна до бара, в който се разрази пожарът и там множеството запази мълчание, като много хора плачеха. После участниците в процесията аплодираха продължително спасителните екипи и полицията, които бързо се отзоваха на мястото на ужасната трагедия.

Много хора оставиха букети на импровизирания мемориал пред бара в памет на жертвите, пред който от няколко дни се трупат цветя, плюшени играчки и бележки с възпоменателни послания.