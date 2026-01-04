ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

Иран ще помага финансово на всички свои граждани в продължение на 4 месеца

Иранското правителство обяви днес, че всеки гражданин ще получава месечна помощ, равняваща се на около шест евро в продължение на четири месеца. Новината беше съобщена след седмица на протести в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Всеки гражданин ще получава сума от 10 милиона риала (около 6 евро на човек на месец), която ще бъде превеждана по сметката му в продължение на четири месеца“, заяви говорителката на правителството Фатеме Мохаджерани. Тази помощ има за цел „да намали икономическия натиск върху населението“, уточни тя.

Средната заплата в Иран се равнява на около 170 евро на месец, а минималната заплата на около 85 евро на месец.

Протестното движение, първоначално свързано с разходите за живот, започна на 28 декември в Техеран, където търговци затвориха магазините си в знак на протест срещу хиперинфлацията и икономическата криза. Впоследствие протестиращите започнаха да формулират и политически искания.

Протестите засегнаха с различна интензивност около четиридесет града в Иран, главно в западната част на страната. Най-малко 16 души, включително членове на силите за сигурност, са загинали според данни, базирани на официални съобщения.

Националната валута, риалът, е загубила повече от една трета от стойността си спрямо долара за последната година, докато хиперинфлацията от години подкопава покупателната способност на иранците в страна, на която са наложени и международни санкции заради ядрената й програма.

