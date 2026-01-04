ЕС призова да се уважава волята на венецуелския народ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС призова днес да се уважава волята на венецуелския народ. Призивът беше отправен ден след задържането и отвеждането в САЩ на президента Николас Мадуро, предадоха световните агенции.

Говорейки от името на 26 страни членки на ЕС без Унгария ръководителката на външната политика на блока Кая Калас призова всички страни да проявят спокойствие и сдържаност, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно решение на кризата.

„Уважаването на волята на венецуелския народ остава единственият начин за Венецуела да възстанови демокрацията и да разреши настоящата криза“, се добавя в съобщението, цитирано от БТА.