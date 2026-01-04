ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

ЕС призова да се уважава волята на венецуелския народ

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

ЕС призова днес да се уважава волята на венецуелския народ. Призивът беше отправен ден след задържането и отвеждането в САЩ на президента Николас Мадуро, предадоха световните агенции.

Говорейки от името на 26 страни членки на ЕС без Унгария ръководителката на външната политика на блока Кая Калас призова всички страни да проявят спокойствие и сдържаност, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно решение на кризата.

„Уважаването на волята на венецуелския народ остава единственият начин за Венецуела да възстанови демокрацията и да разреши настоящата криза“, се добавя в съобщението, цитирано от БТА.

 

