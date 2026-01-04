Датската премиерка призова Тръмп да спре със заплахите относно Гренландия

Датската премиерка Мете Фредериксен призова днес САЩ да „спрат със заплахите си към един исторически съюзник“. Призивът й беше отправен след нови изказвания на Доналд Тръмп, който заяви, че страната му „абсолютно се нуждае“ от Гренландия, предадоха световните агенции.

„Трябва много ясно да кажа на САЩ: напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрол над Гренландия“, заяви датската лидерка в комюнике, след като американският президент многократно е изрази желание да сложи ръка върху автономната датска територия за нуждите на отбраната на САЩ.

Последното изказване в тази насока Тръмп направо по-рано днес в интервю за „Атлантик“, припомня БТА.