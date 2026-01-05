Русия свалила над 40 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия съобщи за над 40 свалени украински дрона снощи, предаде ТАСС.

Четиридесет и един безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, предава БТА.

То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.

Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.

С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.

Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.

Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.