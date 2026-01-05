Зеленски: Готвя се за седмица на дипломатически усилия за спиране на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготвя за седмица на дипломатически усилия за слагане на край на войната с Русия, предаде ДПА.

Предвидени са срещи в Европа, за да се допринесе допълнително за защитата на Украйна и за прекратяване на войната, заяви той снощи във вечерното си видеообръщение, без да даде подробности за времето и мястото на разговорите.

Зеленски обобщи, че Украйна ще се подготви за две възможности: дипломация или по-нататъшна активна отбрана, ако натискът на партньорите върху Русия се окаже недостатъчен, пише БТА.

Очаква се началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните съюзници на Украйна да се срещнат днес в Киев, за да обсъдят бъдещето на страната, отбелязва ДПА. Утре Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания, ще има среща на високо равнище в Париж, за да обсъди резултатите от разговорите в украинската столица.

Съветниците по въпросите на националната сигурност от 14 държави от Европейски съюз и Канада вече се срещнаха в Киев завчера.

На този фон Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 154 сражения вчера.

Според сводката руската армия е била най-активна в района на градовете Покровск, в източната Донецка област, и Гуляйполе, в съседната Запорожка област.