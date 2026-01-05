Тръмп: За мен е по-важно да оправи положението във Венецуела, от това да има избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той коментира въпроса на борда на своя самолет "Еър Форс 1", след като венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен от американските въоръжени сили и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в "наркотероризъм".

"Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви Тръмп, имайки предвид венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, която замества Мадуро.

Президентът на САЩ прогнозира, че няма да се наложи нова военна операция срещу Венецуела. "Бяхме готови за втора вълна, всичко беше готово, но не мисля, че ще ни е необходимо", каза той.

Тръмп подчерта, че Съединените щати се нуждаят от пълен достъп до петрола и други неща във Венецуела.

Пострадалите при операцията във Венецуела американски военнослужещи са в добро състояние, обяви той.

Президентът на САЩ каза в заключение, цитиран от Франс прес, че страната му вече "контролира ситуацията" във Венецуела.

Вчера, в интервю за списание "Атлантик", Тръмп предупреди, че новият венецуелския лидер Делси Родригес може да "плати по-висока цена" от сваления си предшественик, "ако не направи това, което е правилно".

Според източници на Ройтерс президентът на САЩ залага на сплашването, за да принуди венецуелското ръководство да му се подчинява. Една от целите на Тръмп е Съединените щати да контролират ситуацията във Венецуела, без да им се наложи да изпратят в страната сухопътни сили.