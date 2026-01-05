Тръмп: САЩ имат нужда от Гренландия за националната си сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп отново каза, че САЩ "имат нужда от Гренландия" за нуждите на своята национална сигурност, предаде Франс прес.

По-рано вчера датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви обаче няколко часа по-късно Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Президентът на САЩ многократно изрази желание да сложи ръка върху датската самоуправляваща се територия за нуждите на американската отбрана, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

По-рано вчера, в интервю за списание "Атлантик", той каза, че Съединените щати безусловно се нуждаят от Гренландия.

