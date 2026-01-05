Тръмп се съмнява да е имало украинска атака срещу резиденцията на Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденция на руския му колега Владимир Путин в края на миналата година.

В понеделник миналата седмица Русия обвини Украйна, че е изпратила 91 дрона срещу резиденцията на Путин в северозападната Новгородска област. Киев отрече това твърдение, което според него има за цел да саботира мирните преговори, пише БТА.

Същия ден Тръмп заяви, че "много се е ядосал" от предполагаемото украинско нападение, за което му е разказал Путин в телефонен разговор.

Вчера, говорейки пред репортери на своя самолет "Еър Форс 1", президентът на САЩ обаче промени позицията си по въпроса. "Не вярвам този удар да се е случил", каза Тръмп и добави, че "нещо се е станало доста наблизо, но няма нищо общо с това".

Според западни разузнавания в Новгородска област е бил атакуван военен обект, който е далеч от резиденцията на Путин.