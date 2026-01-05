ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Колумбийския президент Густаво Петро СНИМКА: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция. Това се случва, след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в "наркотероризъм", пише БТА.

Такава операция "ми звучи добре", каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1". Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на съседна Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Представителят на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа "Екс".

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той в "Екс".

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в сега са в най-ниската си точка, обобщава АФП.

