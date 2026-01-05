ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея оправдава изстрелването на ракети с "неотдавнашната геополитическа криза"

1408
Ким Чен Ун Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, оправдано предвид "неотдавнашната геополитическа криза". Това съобщи официалната агенция КЦТА, два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ.

Пхенян от десетилетия обвинява Вашингтон, че иска да свали правителството му по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените му програми служат като средство за възпиране. Вчера страната проведе първото си изстрелване на ракети за 2026 г. с това, което КЦТА определи като нова "авангардна" оръжейна система, използваща свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври, пише БТА.

"Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития илюстрират защо това е необходимо", заяви Ким Чен-ун в неделя по повод на маневрите, отбелязва КЦТА, в ясен намек за залавянето в събота на Николас Мадуро по време на американска операция. Лидерът обясни, че "наскоро беше постигнат значителен напредък" в подготовката на севернокорейските ядрени сили "за реални военни действия".

Целта на Ким е "постепенно да се създаде високоразвита ядрена сила за възпиране", добавя агенцията.

Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като "пример, който потвърждава още веднъж бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати" и представлява "сериозно нарушение на суверенитета" на Венецуела.

КЦТА не уточни колко ракети са били изстреляни, но посочи, че те са "поразили целите на 1000 километра оттам", в Японско море.

