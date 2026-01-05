Георги Милков: Международният ред не е перфектен, а по света има всякакви безобразни диктатори

Международното право сигурно на много хора им звучи много сложно. Нека го сведем до нашия елементарен човешки опит. Ако някой направи лошо на друг човек, той не отива с мачете или с нож, или с пушка да го гръмне, макар че и това се случва. Имплементирана, правова система. Тоест - ако някой е лош човек, то оплакваш се на съответните органи, те идват, правораздават и т.н. Такъв е и международният ред. Да, както и съдебната система у нас или навсякъде по света, той не е перфектен и невинаги виновните завършват с присъдата, която заслужават. Но е нещо, което предотвратява всеки да хване по една сопа и да ходи да троши главата на другия, само защото така е решил. Това заяви пред БНТ журналистът от "24 часа" Георги Милков.

"Има достатъчно хора, които търсят връзка, някакъв калъп на действие, който в някои отношения съвпада, в други се различава. Тъй като 60 и 70 те са различни от времето, в което живеем днес. Но може би най-често цитираната операция, която на пръв поглед много съвпада с тази сега, е през декември 1989 година с пращането на военен екип в Панама и също така отвличането на генерал Мануел Нориега. Завеждането му в САЩ и изправянето му пред съд в Маями за обвинения в наркотрафик. Но това сравнение е удачно само донякъде. Ген. Нориега никога не е бил президент на Панама, той е бил шеф на хунтата, човек който е правил преврати и е седял в сянка, използвайки политически марионетки за това. Освен това, той още от 50-те години до 80-те, когато той реално взима истински властта, в продължение на 3 десетилетия той е агент на ЦРУ. И върши чудесни услуги на американците, за което са му заплатени милиони долари. И това не са конспирации. Той защитава интересите на САЩ не само в Панама, а въобще цяла Латинска Америка. И разбира се най-голямото различие е, че светът през 1989 година не е светът от днес", посочи той.

"И нещо много важно, ако говорим за американски стратегии и това какво се промени в Панама след свалянето на ген. Нориега и какво би могло да се промени във Венецуела. След отвличането на Мануел Нориега в Съединените щати, всъщност веднага след това американците "връщат" на власт човекът, който е спечелил месеци по-рано същата година изборите в Панама, които разбира се, Нориега не е признал. И оттам нататък започва един 5-годишен мандат на въпросния президент, от който хората не са доволни, защото очакванията им са излъгани, но така е положен пътят на демокрацията в тази част от "Задният двор" на САЩ. Тоест, ако сравняваме онова време с това, след отвличането на Мадуро сега, американците би трябвало да вземат Едмундо Гонсалес и да го инсталират на власт и съответно Венецуела да тръгне по трудния път на демократично възстановяване", заяви журналистът.

"Само, че това, което досега виждаме, че президентът Тръмп е избрал като тактика, е да работи с режима на Мадуро. Всъщност той само взе Мадуро и жена му и ги отведе в САЩ. Целият апарат за сигурност си остана там", допълни Милков.

Според него производството на драма в Латинска Америка е било винаги на доста високо ниво.

"Вероятно българският народ би могъл да се раздели и да коментира и през 1989 година за бъдещето на Панама, без да гледа трудния път, който на него му предстои да извърви в собственото си демократично развитие. Но тогава нямаше социални мрежи. Едни хвърлят цветя и гирлянди, други кълнат. Това няма никакво значение. Хората са свободни да коментират, каквото решат в социалните мрежи и го правят. Въпросът за нарушаването на международното право седи и няма как да бъде отместен настрана, защото в този тип на действие по света има всякакви безобразни диктатори", каза Милков.