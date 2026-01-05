Върховният съд на Гвинея призна победата на демократично избрания президент

Върховният съд на Гвинея потвърди в неделя победата на генерал Мамади Думбуя на изборите. Така затвърждава прехода на лидера на хунтата към демократично избран президент четири години след преврата в западноафриканската страна, пише БТА.

Думбуя спечели първите избори в страната след преврата от 2021 г., като получи 86,7% от гласовете, според Генералната дирекция по изборите. Победата му, която беше предсказана от анализатори, беше потвърдена от Върховния съд в столицата Конакри.

"Днес няма нито победители, нито губещи. Има само една Гвинея, обединена и неделима", заяви Думбуя в изявление късно снощи, като призова гражданите да "изградят нова Гвинея, Гвинея на мира, справедливостта, споделеното благоденствие и пълен политически и икономически суверенитет".

Йеро Балде, който се класира на второ място с 6,59% от гласовете, беше подал петиция, в която обвиняваше избирателния орган в манипулиране на резултатите в полза на Думбуя. Властите обаче заявиха, че той е оттеглил петицията ден преди решението на Върховния съд.

Изборите на 28 декември се проведоха съгласно нова конституция, която отмени забраната военни лидери да се кандидатират за поста и удължи президентския мандат от пет на седем години.

Критиците твърдят, че Думбуя е предприел репресии срещу политическите си опоненти и дисидентите след преврата през 2021 г., което му е позволило да няма сериозна опозиция сред останалите осем кандидати в надпреварата, припомня АП.