Експерт: Не са изключени нови удари към Венецуела, както и гражданска война

Милен Керемедчиев КАДЪР: Нова

Не са изключени нови удари към Венецуела.

Това мнение изказа Милен Керемедчиев, бивш зам.-външен министър. Той направи анализ на ситуацията в страната от Южна Америка, след като бе атакувана от САЩ.

"Америка от много време има присъствие, чрез ЦРУ и други, в страната. Имаше награда, ако някой арестува Мадуро.

Това, което се случи в Украйна, сега е и във Венецуела. САЩ искаше смяна на Мадуро. Тоест - целите на Путин и Тръмп са идентични, но по-различен начин.

По думите му Русия е инвестирал около 17 милиарда долара в икономиката на Венецуела. А Китай още повече - близо 100 милиарда.

"Тръмп изпълнява предизборните си обещания. Следващата цел е Гренландия. А после и Куба. Една от основните цели пред САЩ е петролните залежи на Венецуела. Марко Рубио направи заплаха към Колумбия.

Възможна е и гражданска война във Венецуела, предположи още Керемедчиев. Според него е важно да се контролират събитията, защото може да настане истински хаос. А държавата има много петрол, картели и т.н.

