Сняг и студ в Източна Турция, а в Истанбул - ураганен вятър

Силен вятър, наречен лодос, духа в най-големия турски град Истанбул. Силният вятър е причинил щети и затруднения в много райони на мегаполиса, информира Хаберлер. Срутил се е покривът на двуетажна жилищна сграда в квартала Газиосманпаша. Отломки от срутения покрив са паднали върху няколко автомобила, паркирани наблизо. Екипи на пожарната и спасителни екипи са изпратени на мястото на инцидента.

Неблагоприятното време е причинило особено сериозни затруднения в градския морски транспорт.

По информация в интернет страницата на градските морски линии пътническите рейсове до Принцовите острови, Ялова и Бурса са анулирани до второ нареждане.

Високи вълни са се образували поради силния вятър в крайбрежните квартали Юскюдар, Зейтинбурну, Куручешме, Бебек и Авджълар. От общините изпратиха предупреждения към гражданите да бъдат внимателни и да избягват движението по крайбрежните пътища.

Бурята нарушава морския транспорт в района на Текирдаг, информират местните медии. Поради южния вятър, който понякога достига скорост от 50 километра в час, 10 товарни кораба изчакват край бреговете на Текирдаг да утихне бурята. Отменено е движението на рибарските лодки в района на Сюлейманпаша .

В района на Чанаккале също бушува буря. Петролен танкер „Кендил" с дължина 249 метра и тонаж от 62 000 тона, плаващ от Алиага до Ялова, е заседнал край Бозджаада. Капитанът на кораба е подал сигнал за помощ на Службата за движение на плавателните съдове към Главна дирекция за брегова охрана. Влекачи са били изпратени в района и са взели танкера на буксир.

От синоптичната служба съобщиха, че до вторник се очаква вятърът да стихне и да завали дъжд.

Студ и сняг е сковал десетки райони в Източен Анадол, съобщи АХабер. В Ардахан снощи е измерена температура от минус 37 градуса. Високи преспи от сняг, затрупани пътища, температури между минус 15 и минус 25 градуса затрудняват живота. Учениците са разпуснати във ваканция.

3766 граждани са евакуирани на по-безопасни места. Около 43 хиляди души са мобилизирани за борба с негативните последици на лошото времето в източните области, посочи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Ен Сосял.

„Всички институции в рамките на Плана за реагиране при бедствия на Турция (TAMP) работят непрекъснато за смекчаване на негативните последици от обилните снеговалежи и студеното време. Екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) към президентството действат активно от самото начало, осигурена е необходимата координация със съответните институции и организации. На постъпилите сигнали се отговаря незабавно", допълни вътрешният министър.