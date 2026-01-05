Гръцкият премиер свиква извънредна среща заради земеделските протести

Извънредна среща в гръцката правителствена резиденция „Максиму" по повод продължаващите протести на земеделските производители и животновъди ще се проведе тази сутрин, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Съвещанието ще ръководи премиерът Кириакос Мицотакис, а в него ще участват вицепремиерът Костис Хадзидакис и министърът на аграрното развитие и храните Костас Циарас, предава БТА.

Отбелязва се, че в неделя следобед се е състояла неофициална среща по земеделските въпроси на фона на решенията на протестиращите земеделци за ескалация на протестните действия.

Държавната телевизия припомня също тезата на правителството, че част от земеделските искания вече са удовлетворени, а друга част от тях са в процес на обработка, както и че трябва да бъде воден диалог.

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания, съобщи вчера телевизия "Скай". В противен случай според информациите те заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др.