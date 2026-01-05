ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японски предприемач плати 3.2 милиона долара за гигантска риба тон

2412
Японски предприемач плати рекордните 510 милиона йени, или 3.2 милиона долара, за гигантска риба тон на традиционния новогодишен аукцион на рибния пазар в Токио СНИМКА: X/@Independent

Най-високата оферта за ценната риба на търга е направена от компанията Kiyomura Corp., чийто собственик Кийоши Кимура управлява популярната верига Sushi Zanmai. Кимура, който е печелил годишния търг много пъти в миналото, подобри предишния си рекорд от 334 милиона йени (2,1 милиона долара), който постави през 2019 г. По-късно той казал пред репортери, че се е надявал да плати малко по-малко за рибата, но „цената скочи, преди да се усетим", съобщи TheMiddletonPress. 

Скъпата риба е уловена край бреговете на Ома в северна Япония. Всяка сутрин на ранния търг се продават стотици риби тон, но цените са значително по-високи от обичайното за рибите от Ома, особено на празничния новогодишен търг.
    Заради популярността на рибата тон за суши и сашими, тихоокеанската синя риба тон беше застрашен вид вследствие на климатичните промени и прекомерния улов, но запасите от нея се възстановяват благодарение на мерките за опазване.                                                                                                                                                                                    

