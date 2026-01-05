Крайнолява група пое отговорност за прекъсването на тока в Берлин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крайно лява активистка група в Германия пое отговорност за предполагаем палеж, който остави хиляди домакинства, болници и бизнеси без ток в Берлин, съобщи Би Би Си.

Групата Vulkangruppe („Вулкангруп") заяви, че целта на акцията е била да се засегне икономиката на изкопаеми горива, а не прекъсването на електрозахранването.

Ще отнеме време до четвъртък, за да бъде възстановено електричеството за всички потребители, като се очаква някои училища да останат затворени в началото на седмицата.

В събота бяха забелязани горящи кабели на мост в близост до електроцентрала в югозападен Берлин. Пожарът беше бързо потушен, но около 45 000 домакинства и 2 200 бизнеса останаха без ток.

Министърът на икономиката на провинцията заяви пред германски медии, че щетите са били причинени от запалителни устройства.

Кметът на Берлин осъди нападението, като обвини „предполагаеми леви екстремисти", че съзнателно са застрашили човешки животи, особено тези на пациентите в болниците. По думите на властите болниците и социалните заведения са получили аварийни генератори.

Електрозахранването на някои болници вече е възстановено.

Някои училища, които трябваше да отворят на 5 януари след коледната ваканция, ще останат затворени.

В изявлението си "Вулкангруп" се извини на по-бедните жители, засегнати от спирането на тока, но заяви, че изпитва по-малко съчувствие към „многобройните собственици на вили".

Според текста нападението срещу газовата електроцентрала е било „акт на самозащита" и проява на солидарност с онези, които защитават Земята.

От групировката и преди са поемали отговорност за предполагаем палеж, който през 2024 г. спря производството в автомобилния завод на Tesla край Берлин.