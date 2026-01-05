Китайският външен министър: Против сме една страна да налага волята си върху друга

Китай винаги се противопоставя на употребата или заплахата от използването на сила, както и на налагането на волята на една страна върху друга. Това заяви министърът на външните работи на Китай Ван И, коментирайки ситуацията във Венецула.

Ван, който е и член на Политбюрото на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, направи това изказване по време на седмия кръг от стратегическия диалог между външните министри на Китай и Пакистан с първи дипломат и вицепремиер Мохамед Ишак Дар в Пекин, пише БТА.

Ван заяви, че настоящата международна ситуация е по-нестабилна и взаимосвързана, като едностранният тормоз става все по-сериозен.

Внезапната промяна в ситуацията във Венецуела привлече голямо внимание от страна на международната общност, заяви Ван. "Никога не сме вярвали, че някоя страна може да играе ролята на световен полицай, нито сме съгласни, че някоя страна може да се самопровъзгласи за световен съдия", заяви китайският външен министър, като добави, че суверенитетът и сигурността на всички страни трябва да бъдат напълно защитени от международното право. Той се позова на "внезапните събития във Венецуела", но не спомена директно САЩ.

Това са и първите коментари на Ван, след като американските власти публикуваха снимки на 63-годишния Николас Мадуро с покрити очи и белезници на ръцете. Президентът на Венецуела и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от страната след серия въздушни удари над Каракас в събота. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро е бил качен борда на американски военен кораб и е бил транспортиран до Ню Йорк.

По-късно бе съобщено, че венецуелският лидер е бил задържан в "Метрополитън детеншън сентър" в Бруклин (Metropolitan Detention Center) – същото място, в което в миналото беше държан мексиканският наркобос Хоакин "Ел Чапо" Гусман. Очаква се днес по обяд Мадуро да се яви пред съда за първи път.

Мадуро е обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в "наркотероризъм" и внос на кокаин в САЩ. В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и негови предполагаеми съучастници са действали в координация с престъпни и въоръжени групировки, сред които мексиканският картел "Синалоа" (Sinaloa Cartel) и венецуелската транснационална организация "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), определени от САЩ като чуждестранни терористични организации. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Мадуро може да получи доживотна присъда съгласно федералните насоки за налагане на наказания.

Пекин има амбицията да се превърне в дипломатическа сила - цел, която бе изразена най-ясно след като Китай посредничи за изненадващо подобряване на отношенията между Саудитска Арабия и Иран през 2023 г., като обеща да "играе конструктивна роля по горещите точки на световната сцена". Според анализатори успехът на Пекин в преговорите с Вашингтон по търговски въпроси само е засилил увереността на Китай, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това, твърдението на Тръмп, че САЩ ще контролират ситуацията във Венецуела, докато не се осъществи безопасен преход на властта, поставя под въпрос "всеобхватното стратегическо партньорство", сключено между Пекин и Каракас през 2023 г., бележещо близо 50 години дипломатически отношение между двете страни.

"Това беше голям удар за Китай, ние искахме да изглеждаме като надежден приятел на Венецуела", заяви китайски правителствен служител, който е бил информиран за срещата между Мадуро и специалния представител на Китай за Латинска Америка и Карибите броени часове преди залавянето на венецуелския лидер.

Втората по големина икономика в света спасява Венецуела от икономическата пропаст, откакто САЩ и съюзниците им засилиха санкциите си през 2017 г., като през 2014 г. Пекин е закупил стоки от Венецуела на обща стойност 1,6 милиарда долара, сочат актуални данни за годината.

Близо половината средствата са от продажбата на суров петрол, показват митнически данни, докато китайските петролни компании са инвестирали около 4,6 милиарда долара във Венецуела от 2018 г. насам, сочат данни на базираният във Вашингтон мозъчен тръст "Американски предприемачески институт" (American Enterprise Institute), който проследява китайските корпоративни инвестиции зад граница, отбелязва Ройтерс.