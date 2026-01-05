ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

КМГ: Пристанище Нинбо заема първо място в света по обработени товари за 17-ата година

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Пристанище Нинбо е достигнало обем на обработените товари от над 1,4 милиарда тона, като за 17 поредни години заема първо място в света. Годишният обем на контейнерния трафик надхвърли 43 милиона стандартни контейнера, запазвайки се на трето място в света, а комплексният оперативен капацитет на пристанището е постигнал скокообразно подобрение. Към края на 2025 г. контейнерните маршрути на пристанище Нинбо достигат 309, свързвайки над 700 пристанища в повече от 200 държави и региона по света, с почти 300 товарни кораба, пристигащи и отплаващи ежедневно, а индексът на свързаност на пристанището остава на второ място в света, пише 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

