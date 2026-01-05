Байхътан: Там, където планините и реките раждат енергия (Видео)

Вижте зад мен — сред мъглите, които се стелят над каньона на река Дзинша, между величествените планини в югозападен Китай, се крие една „гигантска машина". Тази машина, под грохота на бурната река, озарява милиони домове, пише КМГ.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Вижте зад мен — сред мъглите, които се стелят над каньона на река Дзинша, между величествените планини в югозападен Китай, се крие една „гигантска машина". Тази машина, под грохота на бурната река, озарява милиони домове, пише КМГ.
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!