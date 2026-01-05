ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Байхътан: Там, където планините и реките раждат енергия (Видео)

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Вижте зад мен — сред мъглите, които се стелят над каньона на река Дзинша, между величествените планини в югозападен Китай, се крие една „гигантска машина". Тази машина, под грохота на бурната река, озарява милиони домове, пише КМГ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

