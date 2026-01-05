ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летище в Амстердам отмени 450 полета заради снеговалеж

Силна буря в Албания доведе до временното спиране на полетите на международното летище в Тирана. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

450 полета са били отменени тази сутрин на летище "Схипхол" в Амстердам заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия. Най-вероятно броят им ще нарасне през деня. Това съобщава БТА.

Летището в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, бе принудено да отмени стотици полети от петък заради лошото време.

Вчера нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище Схипхол заради зимните метеорологични условия.

Компанията, която е нидерландското подразделение на „Ер Франс-Ка Ел Ем" (Air France-KLM), вече отмени стотици полети от петък, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Ръководството на летище Схипхол предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

