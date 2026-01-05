КМГ: Китайското правителство представи план за управление на твърдите отпадъци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайското правителство публикува план за действие, който има за цел значително увеличение на капацитета на страната за обработка на твърди отпадъци.

Планът поставя приоритет на обработката на твърди отпадъци, които оказват пряко влияние върху общественото здраве и безопасността на работното място, и призовава за ускорено изграждане на всеобхватна, дългосрочна управленска рамка, както и решителни мерки за ограничаване на нарастващото количество твърди отпадъци, пише КМГ.

До 2030 г. годишното използване на основни твърди отпадъци трябва да бъде около 4,5 милиарда тона, а годишният обем на рециклираните основни възобновяеми ресурси да достигне 510 милиона тона, според плана.

Документът включва подробни мерки за подобряване на използването на ресурсите, засилване на контрола и намаляването на източниците на твърди отпадъци, стандартизиране на тяхното събиране, транспортиране и съхранение, както и укрепване на капацитета за безопасно изхвърляне.