Железопътната мрежа на Китай надхвърли 165 000 км

В рамките на последните пет години общата дължина на железопътната мрежа в страната е нараснала от 146 300 км на 165 000 км, съобщиха от Китайската национална железопътна компания.

Най-голям ръст през периода 2025 г. има при високоскоростните железопътни линии – от 37 900 км през 2021 г. на 50 400 км през 2025 г., което прави Китай страната с най-голяма подобна мрежа в света.

През 2025 г. инвестициите в железопътни фиксирани активи са били в размер на 901,5 милиарда юана (128,3 милиарда щатски долара) и са пуснати в експлоатация 3109 км нови линии, включително 2862 км високоскоростни, пише КМГ. 

Според плановете, националната железопътна мрежа трябва да достигне 180 000 км до 2030 г., включително около 60 000 км високоскоростни линии.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

