КМГ: Си Дзинпин се срещна с премиера на Ирландия

Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия министър-председател на Ирландия Михол Мартин.

Си Дзинпин посочи, че Китай и Ирландия са държави, които поддържат мира, толерантността и независимостта, а взаимното доверие, равното съжителство и взаимните изгоди са важна част от устойчивото развитие на отношенията между двете страни. Китай има желание да работи с Ирландия за засилване на стратегическата координация, взаимното политическо доверие и прагматичното сътрудничество, за да се създадат повече благополучие за двата народа и жизненост за развитието на отношенията между Китай и ЕС, пише КМГ.

Михол Мартин заяви, че Ирландия и Китай имат дългогодишно приятелство, а двустранното търговско сътрудничество и културният обмен се увеличават непрекъснато. Ирландия винаги е спазвала политиката за „един Китай" и полага усилия за засилване на двустранното стратегическо партньорство. Двете страни ще разширят сътрудничеството в областите на търговията, инвестициите, научните технологии, биомедицината, възобновяемата енергия, изкуствения интелект, образованието и др.