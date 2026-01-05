ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК: Диалогът и саморегулацията в търговските вери...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22026464 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин се срещна с премиера на Ирландия

КМГ

1232
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия министър-председател на Ирландия Михол Мартин.

Си Дзинпин посочи, че Китай и Ирландия са държави, които поддържат мира, толерантността и независимостта, а взаимното доверие, равното съжителство и взаимните изгоди са важна част от устойчивото развитие на отношенията между двете страни. Китай има желание да работи с Ирландия за засилване на стратегическата координация, взаимното политическо доверие и прагматичното сътрудничество, за да се създадат повече благополучие за двата народа и жизненост за развитието на отношенията между Китай и ЕС, пише КМГ. 

Михол Мартин заяви, че Ирландия и Китай имат дългогодишно приятелство, а двустранното търговско сътрудничество и културният обмен се увеличават непрекъснато. Ирландия винаги е спазвала политиката за „един Китай" и полага усилия за засилване на двустранното стратегическо партньорство. Двете страни ще разширят сътрудничеството в областите на търговията, инвестициите, научните технологии, биомедицината, възобновяемата енергия, изкуствения интелект, образованието и др.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)