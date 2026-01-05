КМГ: През първите 11 месеца на миналата година секторът на софтуерния бизнес отчита 13,3% ръст

Според информация от Министерството на промишлеността и информационните технологии, секторът на софтуерните и информационните технологии в Китай е показал стабилни резултати през първите 11 месеца на миналата година, като приходите от софтуерния бизнес са отбелязали стабилен растеж, а износът е запазил положителна тенденция.

Данните показват, че от януари до ноември 2025 г. приходите от софтуерния бизнес в Китай са надхвърлили 13 трилиона юана, което представлява годишен ръст от 13,3%, докато общата печалба на сектора е нараснала с 6,6% в сравнение със същия период на предходната година. През същия период приходите от софтуерни продукти са нараснали стабилно, като са съставлявали над 20% от общите приходи на сектора. Приходите от информационни технологии са запазили двуцифрен ръст, представляващ почти 70% от общите приходи на индустрията. Износът на софтуер е достигнал 56,89 милиарда щатски долара през първите единадесет месеца на 2025 г., което представлява увеличение от 8,1% в сравнение със същия период на предходната година, пише КМГ.