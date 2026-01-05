ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22026555 www.24chasa.bg

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко части на Сърбия

2624
сняг Снимка: Pixabay

Сръбският хидрометеорологичен институт обяви за днес червен код за сняг и леден дъжд в столицата Белград, както и в Западна и Източна Сърбия.

По данни на института днес в Северозападна Сърбия се очаква много студен ден с максимални температури под нулата и снеговалежи. В останалите части на страната се прогнозира предимно дъжд, който ще се заледява, пише БТА.

Институтът предупреждава водачите на моторни превозни средства, че пътищата ще бъдат мокри и заледени.

В Южна и Югоизточна Сърбия времето ще бъде по-топло, като се очакват превалявания от дъжд.

сняг Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)