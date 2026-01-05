Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко части на Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският хидрометеорологичен институт обяви за днес червен код за сняг и леден дъжд в столицата Белград, както и в Западна и Източна Сърбия.

По данни на института днес в Северозападна Сърбия се очаква много студен ден с максимални температури под нулата и снеговалежи. В останалите части на страната се прогнозира предимно дъжд, който ще се заледява, пише БТА.

Институтът предупреждава водачите на моторни превозни средства, че пътищата ще бъдат мокри и заледени.

В Южна и Югоизточна Сърбия времето ще бъде по-топло, като се очакват превалявания от дъжд.