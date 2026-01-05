ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22026679 www.24chasa.bg

400 протестираха пред посолството на САЩ в Брюксел в защита на Мадуро

1308
Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

В Брюксел снощи се е състоял протест срещу операцията на САЩ във Венецуела и отвеждането на Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, съобщиха местни медии. В събитието пред сградата на посолството на САЩ са участвали около 400 души, основно представители на леви организации, сред които Социалистическата партия и Работническата партия (комунисти), пише БТА.

Според протестиращите президентът на САЩ Доналд Тръмп използва въпроса с борбата срещу наркотиците като претекст за заграбване на петролните залежи на Венецуела. Те са на мнение, че в случая международното право е погазено, а вялата реакция на Европа е скандална. Протестиращите са настояли ЕС да осъди решително действията на Вашингтон, а Белгия да заеме много по-твърда позиция.

Засега белгийското външно министерство не е взело отношение по същество след събитията от 3 януари, а снощи ЕС призова за отчитане на волята на венецуелския народ при разрешаването на настъпилата криза.

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)