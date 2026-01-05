Франция подкрепя суверинитета на Дания и Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заплаши да завземе Гренландия, предаде Ройтерс.

В отговор на въпрос за реакцията на Франция говорителят на външното министерство Паскал Конфаврьо каза пред телевизия TF1: „Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те трябва да решат какво искат да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила."

Вчера Тръмп заяви в телефонно интервю за „Атлантик": „Имаме нужда от Гренландия, безусловно. Нуждаем се от нея за отбрана.", пише БТА.

Интервюто бе взето един ден след като САЩ задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява латиноамериканската страна.

По-рано лидерите на Дания и Гренландия също призоваха Тръмп да спре да заплашва, че ще завземе арктическия остров, който е датска автономна територия.