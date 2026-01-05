ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22027022 www.24chasa.bg

Франция подкрепя суверинитета на Дания и Гренландия

1332
Гренландия

Франция потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заплаши да завземе Гренландия, предаде Ройтерс.

В отговор на въпрос за реакцията на Франция говорителят на външното министерство Паскал Конфаврьо каза пред телевизия TF1: „Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те трябва да решат какво искат да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила."

Вчера Тръмп заяви в телефонно интервю за „Атлантик": „Имаме нужда от Гренландия, безусловно. Нуждаем се от нея за отбрана.", пише БТА.

Интервюто бе взето един ден след като САЩ задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява латиноамериканската страна.

По-рано лидерите на Дания и Гренландия също призоваха Тръмп да спре да заплашва, че ще завземе арктическия остров, който е датска автономна територия.

Гренландия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)