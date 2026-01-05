Монголия удължи 30-дневния безвизов режим за пътуване за 34 държави

Правителството на Монголия реши да изключи гражданите на 34 държави от изискването за виза при пътуване в Монголия с цел туризъм до 30 дни, като мярката се разширява до края на 2026 г., предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ, цитирана от БТА.

По-конкретно безвизовият достъп за престой до 30 дни се разширява с една допълнителна година. От 34 държави, 32 са европейски, докато останалите две са от Австралия и Океания. Така от Европа гражданите на Австрия, Белгия, Унгария, Гърция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Чехия, Хърватия, Швеция, Естония, Норвегия, Исландия, Швейцария, България, Румъния, Ирландия, Кипър, Монако и Великобритания ще могат да влизат в Монголия без виза с цел пътуване и туризъм за до 30 дни.

Имиграционната агенция на Монголия е издала 124 945 визи през 2025 г., което представлява ръст от 14,18% в сравнение с предходната година.