Лошото време спря и фериботите в Йонийско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради неблагоприятните атмосферни условия в южната част от Йонийско море част от фериботните линии в района не се изпълняват, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Сутринта са отменени курсовете на компанията „Леванте Ферис" между Сами (остров Кефалония) и остров Итака, както от Итака за Патра през Сами. Курсовете по линиите са отменени и за следобедните часове, пише БТА.

Поне до обяд са отменени и курсовете между Закинтос и Килини.

Пътниците се съветват да се информират от компетентните власти и от корабните компании за възможни промени в разписанието на фериботите.