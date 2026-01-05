Лошото време спря и фериботите в Йонийско море

Поради неблагоприятните атмосферни условия в южната част от Йонийско море част от фериботните линии в района не се изпълняват, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.
Сутринта са отменени курсовете на компанията „Леванте Ферис" между Сами (остров Кефалония) и остров Итака, както от Итака за Патра през Сами. Курсовете по линиите са отменени и за следобедните часове, пише БТА.
Поне до обяд са отменени и курсовете между Закинтос и Килини.
Пътниците се съветват да се информират от компетентните власти и от корабните компании за възможни промени в разписанието на фериботите.