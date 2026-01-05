Жълт код за опасно време в Румъния - двама туристи са мъртви, хиляди домакинства са без ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.

Изключително усложнена е обстановката в планините в северната ни съседка Румъния. Двама туристи са били открити мъртви, други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont), предаде БТА.

Хиляди домакинства в Румъния останаха без ток заради виелици и обилни снеговалежи, съобщават от Министерството на енергетиката. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу.

Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очака се на места температурите да паднат до минус осем градуса.

Жълт код за опасно време е в сила за по-голямата част от страната. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.