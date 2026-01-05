Филипините и Виетнам са обезпокоени от ситуацията във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи на Филипините изрази сериозна загриженост заради разгарящата се криза във Венецуела, подчертавайки значението да се уважава независимостта и суверенното равенство на държавите, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

В изявление от днес МВнР в Манила заяви, че следи внимателно развоя на събитията във Венецуела, посочвайки загрижеността от ефекта им върху регионалния мир, стабилност и основан на правила международен ред.

„Макар че признават основните съображения за сигурност на САЩ, Филипините подчертават съответните принципи на международното право, включително независимостта и суверенното равенство на държавите, мирното решаване на споровете, забраната на заплахите със сила и нейната употреба и ненамесата във вътрешните работи на суверенни държави", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

В по-ранно изявление говорителката на МВнР Анджелика Ескалона заяви, че Филипините призовават всички заинтересовани страни да разрешават споровете по мирен път и да избягват действия, които биха могли допълнително да ескалират напрежението.

Изявлението последва нанесения от САЩ удар по Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му.

Виетнам изрази дълбоко безпокойство от настоящата ситуация във Венецуела, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Виетнам призовава страните да проявяват сдържаност, да водят диалог, да разрешават споровете и разногласията въз основа на международното право, способствайки осигуряването на мир, сигурност, стабилност и сътрудничество в региона и по цял свят.

„Виетнам изразява дълбоко безпокойство от информацията за настоящата ситуация във Венецуела. Виетнам призовава заинтересованите страни да уважават международното право и Устава на ООН, включително принципа на уважение на суверенитета на държавите, неупотребата на сила и заплаха за използване на сила в международните отношения", заяви говорителката на МВнР на Виетнам Фам Тху Ханг.

„Виетнам призовава страните да проявяват сдържаност, да водят диалог, да разрешават споровете и разногласията въз основа на международното право, способствайки осигуряването на мир, стабилност и сътрудничество в региона и по цял свят", допълни той.