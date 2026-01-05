ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 млн.туристи са посетили Египет през 2025 г.

Тайван засече около 2,6 милиона опита на ден за кибератаки от Китай през 2025 г.

Тайван засече около 2,6 милиона опита на ден за кибератаки от Китай през 2005 г. Снимка: Pixabay

Тайван засече средно 2,63 милиона опита на ден за кибератаки от континентален Китай за 2025 г. срещу ключови обекти от инфраструктурата. Това е с 6% повече от предходната година, според доклад на бюрото за сигурност на острова, публикуван през уикенда, предаде Киодо.

По-специално, енергийната инфраструктура, полицейските, противопожарните и здравните служби и болниците отбелязаха значително увеличение на кибератаките. „Такава тенденция показва умишлен опит от страна на Китай" да компрометира критичната инфраструктура на Тайван и да „наруши или парализира работата на тайванското правителство при изпълнението на социалните му функции", се казва в изявлението, пише БТА.

Кибератаките са били извършени в съчетание с действия за оказване на политическа и военна принуда, а хакерските атаки от Китай, който смята демократично управлявания Тайван за своя територия, са се засилили по време на важни за Тайван събития като официални церемонии и политически обръщения и посещения в чужбина на висши тайвански длъжностни лица.

Тези атаки са достигнали своя връх през май 2025 г., когато се навърши една година от встъпването в длъжност на тайванския президент Уилям Лай и отново се засилиха през ноември по време на посещението на вицепрезидента Сяо Мейцин в Европа, сочи докладът.

Също така официални представители на континентален Китай обвиниха Лай и Сяо, че са сепаратисти.

