Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Десет души бяха признати за виновни от парижки съд за кибертормоз срещу Брижит Макрон - съпругата на френския президент Еманюел Макрон, съобщи Би Би Си.

Подсъдимите са обвинени в разпространяване на неверни твърдения за нейния пол и сексуалност, както и за отправяне на „злонамерени коментари" относно 24-годишната възрастова разлика между съпрузите.

На обвиняемите са наложени условни присъди за лишаване от свобода до осем месеца. Пълният текст на съдебното решение все още не е публикуван.

Конспиративна теория, според която Брижит Макрон е трансджендър жена, циркулира още от първото избиране на съпруга ѝ за президент през 2017 г.

Решението на френския съд в понеделник идва в момент, когато семейство Макрон води дело за клевета в САЩ срещу дясната инфлуенсърка Кандис Оуенс, която също е разпространявала конспиративни твърдения относно пола на първата дама на Франция.

Те твърдят, че тя „е пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърденията ѝ, и вместо това е дала трибуна на известни конспиратори и доказани клеветници".

Оуенс многократно е повтаряла тези твърдения в своя подкаст и в социалните мрежи, като през март 2024 г. заяви, че би заложила „цялата си професионална репутация" на убеждението си, че г-жа Макрон „всъщност е мъж".

Брижит Макрон за първи път среща бъдещия си съпруг, когато е била негова учителка в средното училище.

Двамата сключват брак през 2007 г., когато бъдещият френски президент е на 29 години, а тя на 50.