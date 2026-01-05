Гърция разследва причините за проблема, затворил на въздушното й пространство

Ръководителят на гръцката първоинстанционна прокуратура Аристидис Кореас е разпоредил да бъде извършено спешно разследване на причините за техническия проблем, който в неделя сутринта предизвика затваряне на гръцкото въздушно пространство и спиране на полетите в страната за няколко часа, съобщи АНА-МПА.

Проблемът с радиочестотите, който предизвика безпрецедентното спиране на полетите, вече е отстранен, каза снощи министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас, цитиран от държавната телевизия ЕРТ. Той заяви, че безопасността на полетите в никакъв момент не е била застрашена.

Прокуратурата обаче е възложила на Отдела за електронни престъпления да установи дали има данни за действие, което съставлява опасна намеса в комуникациите на самолетите и откъде са дошли смущенията на комуникационните честоти в зоната за полетна информация на Атина, пише БТА.

Снощи беше съобщено, че при проверката, извършена от Националната служба по киберсигурност и Националната служба за гражданско въздухоплаване, не са открити признаци за саботаж или кибератака. Установено е, че проблемът е възникнал от повреда на антена в планината Герания, която обслужва района за полетна информация на Атина, който включва въздушното пространство на Гърция.

Работата на летищата в Гърция постепенно се връща към нормален ритъм, съобщават гръцките медии.