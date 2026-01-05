ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 млн. туристи са посетили Египет през 2025 г.

Франция не одобрява методите на САЩ за залавянето на Мадуро

Президентът ан Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес.

Френският държавен глава добави, че Николас Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите.

Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП, цитирана от БТА.

