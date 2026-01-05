„Ню Йорк Таймс": Башар Асад води спокоен и луксозен живот в Русия

Една зимна вечер, в московски небостъргач, сирийски емигрант вечеря в ресторант „Sixty", разположен на 62-ия етаж, сред московския елит. Сервитьорите го молят да не прави снимки, защото там присъстват високопоставени личности. И с основание – той скоро осъзнава, че сваленият от власт Башар ал-Асад вечеря на няколко маси разстояние.

Година след светкавичното падане на режима му сирийският диктатор живее луксозно в Русия – страна, която го подкрепяше военно повече от десетилетие и сега го посреща с доброта. Разследване на „Ню Йорк Таймс" разкрива историята на позлатеното изгнание за целия клан Асад. Според няколко близки сътрудници и бивши сирийски офицери Башар ал-Асад и семейството му са били прехвърлени в Москва в края на 2024 г. с частен самолет, ескортиран от бронирани конвои. Първата им спирка – резиденции, управлявани от Four Seasons, струващи 13 000 долара на седмица. Семейството бързо се преместило в мезонет в комплекс „Федерация" – емблематична сграда в руската столица, в която се помещава известният ресторант „Sixty".

Няколко месеца по-късно, според съобщенията, бившият президент е бил преместен, под засилена охрана на ФСБ, във вила в Рубльовка – прякорът на ултраексклузивното московско предградие, предпочитано от олигарсите. Със своите укрепени вили и луксозни търговски центрове кварталът е дом на няколко високопоставени членове на режима на Асад. Руските разузнавателни служби следят всяко движение на клана на сваления диктатор и забраняват на членовете на семейството да правят каквито и да било публични изявления. Профилите на семейството в социалните мрежи, макар и строго контролирани, дават няколко улики. През ноември Башар ал-Асад организира екстравагантен прием в московска вила, за да отпразнува 22-рия рожден ден на дъщеря си Зейн. Шампанско, специално подбрани руски гости и тоалети от висша мода – ярък контраст с руините, останали в Дамаск и Алепо. Племенницата на Башар, Шам ал-Асад, дъщеря на по-малкия му брат Махер, отпразнува собствения си рожден ден няколко седмици по-рано в Дубай, във френския ресторант „Bagatelle", преди да продължи празненствата на луксозна яхта.

Двете млади жени сега живеят между Москва и Абу Даби. Според бивши сирийски офицери семейството е постигнало споразумение с Обединените арабски емирства, за да позволи на децата им да живеят там. Зейн възобновява обучението си в университета „Сорбона" в Абу Даби, постоянно ескортирана от телохранители, преди да завърши престижния Московски държавен институт за международни отношения. За други сирийски студенти присъствието ѝ в кампуса е предизвикало безпокойство и възмущение. Според съобщенията един студент ѝ е казал в групов чат, че „не е добре дошла". Малко след това дискусията в чата изчезнала и младият мъж бил изключен от университета.

Братът на диктатора, Махер ал-Асад, бивш началник на зловещата „Четвърта дивизия", продължава да води комфортен живот между небостъргачите в бизнес района на Москва и модерните наргиле-барове. Във видеоклип, публикуван във Facebook през юни, той е видян в „Myata Platinum Lounge", привидно спокоен за някой, обвинен от неправителствени организации във военни престъпления: стрелба по невъоръжени протестиращи, смъртоносни обсади, управление на държавна операция за трафик на наркотици – доста дебело досие.

Въпреки загубата на власт Асад изглежда са запазили значителна част от богатството си. Няколко източника, близки до клана, твърдят, че Москва им е гарантирала де факто имунитет в замяна на политическото им мълчание и абсолютна дискретност по отношение на финансовите им активи. За двамата братя изгнанието не прилича на наказание: Башар и Махер често се движат в същите кръгове като руския елит, който някога са ухажвали като военни партньори.

Не всички обаче са получили това преференциално отношение. Докато Махер изглежда се е грижил за семейството и близките си сътрудници, предоставяйки им финансова помощ, Башар ал-Асад е бил по-малко щедър. Неговият личен помощник – асистент, неволно замесен в прибързаното бягство на шефа си – разказва как е бил изоставен в Москва без паспорт и пари. Временно настанен в същия петзвезден хотел като клана Асад, той се оказва неспособен да плати астрономическата сметка. Обажданията му до бившия му шеф остават без отговор. Преместен от руснаците във временно жилище, той в крайна сметка се завръща в Сирия, където живее дискретно в планинско село. „Башар живее сякаш нищо не се е случило. Той ни унижи в Сирия и ни прецака, когато си тръгна", свидетелства един от бившите му колеги.

Докато Сирия се бори да се възстанови след петнадесет години война и стотици хиляди смъртни случаи, мълчанието на Кремъл и разкошът на клана Асад оставят горчив вкус у сирийския народ, който все още плаща цената за тези дълги години конфликт, пише БГНЕС.