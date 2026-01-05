ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антонио Таяни: Намесата на САЩ във Венецуела е легитимна

Външният министър на Италия Антонио Таяни Снимка: Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от националната новинарска агенция АНСА.

„Вярваме, че военната намеса не е уместна за разрешаване на въпроси, но тази на САЩ във Венецуела е легитимна, предвид заплахата, която те прецениха, (че представлява тази страна), и това ще си проличи много ясно в процеса срещу сваления президент Николас Мадуро, не на последно място с оглед на показанията на ключов свидетел от венецуелските разузнавателни служби", заяви в интервю по радиото Таяни, който е и вицепремиер, предаде БТА.

„Наркотрафикът е също инструмент за нападение срещу други държави. От тази гледна точка намесата в защита на собствената сигурност е легитимна. Нека сега работим за демократичен преход, за върховенството на закона. Малцина през последните години осъдиха диктатурата на Мадуро. Ние винаги го правихме. Другите подценяваха режима на Мадуро. Днес Венецуела е по-свободна", допълни той.

Според Таяни Италия прави „възможното и невъзможното", за да освободи Алберто Трентини, италиански служител на благотворителна организация, който вече над година е задържан във Венецуела по обвинения за заговор.

Външният министър на Италия Антонио Таяни

