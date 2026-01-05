ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК: Диалогът и саморегулацията в търговските вери...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22028494 www.24chasa.bg

19 млн. туристи са посетили Египет през 2025 г.

1484
Пирамидите в Египет

Египет отбелязва ново увеличение на броя на чуждестранните туристи. Страната на фараоните е приела рекордните 19 милиона души през 2025 г., което е ръст с 21 процента в сравнение с 2024 г., обяви Министерството на туризма и паметниците на културата.

Ресорният министър Шериф Фатхи определи резултатите като значимо постижение и потвърждение за конкурентоспособността на бранша. Той изтъкна, че растежът на сектора в Египет значително надвишава средния световен темп от около 5 процента, пише БТА.

Летищата в Кайро, Хургада, Шарм ел Шейх и Марса Алам се нареждат сред водещите входни точки. Туристическите чартърни полети са се увеличили с 32 процента, като град Ню Аламейн на Средиземно море е постигнал пробив със скок от 450 процента.

Чуждестранните посещения на археологическите забележителности и музеите в цялата страна също отбелязват ръст. С изключение на Националния музей на египетската цивилизация и Големия египетски музей (ГЕМ), те са посрещнали 18,6 милиона посетители, което е увеличение с 33,5 процента в сравнение с предходната година.

ГЕМ също привлича голям брой туристи след официалното си откриване на 1 ноември т.г. Заради огромния интерес, музейната управа въведе предварителни онлайн резервации за определени часови пояси.

Националната туристическа стратегия на Египет предвижда нарастване на туристическия поток до 30 милиона души до края на десетилетието. Браншът е ключов източник на чуждестранна валута и работни места. Около 2,2 милиона души са заети пряко или косвено в сектора, което е 6,6 процента от работната сила.

Пирамидите в Египет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)