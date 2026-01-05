19 млн. туристи са посетили Египет през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Египет отбелязва ново увеличение на броя на чуждестранните туристи. Страната на фараоните е приела рекордните 19 милиона души през 2025 г., което е ръст с 21 процента в сравнение с 2024 г., обяви Министерството на туризма и паметниците на културата.

Ресорният министър Шериф Фатхи определи резултатите като значимо постижение и потвърждение за конкурентоспособността на бранша. Той изтъкна, че растежът на сектора в Египет значително надвишава средния световен темп от около 5 процента, пише БТА.

Летищата в Кайро, Хургада, Шарм ел Шейх и Марса Алам се нареждат сред водещите входни точки. Туристическите чартърни полети са се увеличили с 32 процента, като град Ню Аламейн на Средиземно море е постигнал пробив със скок от 450 процента.

Чуждестранните посещения на археологическите забележителности и музеите в цялата страна също отбелязват ръст. С изключение на Националния музей на египетската цивилизация и Големия египетски музей (ГЕМ), те са посрещнали 18,6 милиона посетители, което е увеличение с 33,5 процента в сравнение с предходната година.

ГЕМ също привлича голям брой туристи след официалното си откриване на 1 ноември т.г. Заради огромния интерес, музейната управа въведе предварителни онлайн резервации за определени часови пояси.

Националната туристическа стратегия на Египет предвижда нарастване на туристическия поток до 30 милиона души до края на десетилетието. Браншът е ключов източник на чуждестранна валута и работни места. Около 2,2 милиона души са заети пряко или косвено в сектора, което е 6,6 процента от работната сила.