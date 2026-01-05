Джорджеску: Днес във Венецуела, утре преди изгрев слънце - в Западна и в Източна Европа

Бившият кандидат за президент на Румъния, Калин Джорджеску, също коментира военната операция на САЩ във Венецуела. Той направи това на излизане от полицейския участък в Буфтя, където се явява всеки месец, за да подписва съдебен контрол, предават местните медии.

„Днес във Венецуела, утре в Западна Европа, може би в Източна Европa преди слънцето да изгрее“, каза румънецът пред събралите се журналисти и поддръжници.

Джорджеску определи президента на Щатите Доналд Тръмп като човек на действието, който би могъл да се намеси и в Европа.

„Преди шест месеца, в едно предаване казах, че Съединените щати ще се върнат към доктрината Монро. И днес това се потвърждава от документа за външната политика, издаден наскоро от Белия дом, и от случилото се във Венецуела. Защото президентът Тръмп, може би това не беше известно, е човек на действието и не приема кражбата на избори и една държава да бъде завзета от мафията и глобалистката мрежа. Разбира се, освен това Каракас означаваше център на наркомафията, но основната теза е кражбата на избори и глобалистката мрежа, която е превзела една държава“, коментира той.