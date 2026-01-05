В Латвия не откриха доказателства, че кораб е повредил подводен оптичен кабел

Латвийските следователи не откриха доказателства, свързващи кораб, акостирал на пристанището в Лиепая, с повредите, нанесени миналата седмица на подводен телекомуникационен оптичен кабел в Балтийско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната полиция.

Прекъсването на оптичния кабел, собственост на частна компания, се случи в петък в близост до латвийското пристанище, а вчера следователите заявиха, че в хода на разследването на инцидента латвийски следователи са се качили на борда на плавателен съд.

Балтийският регион е във висока степен на тревога заради поредица от повреди на кабели и на телекомуникационни линии, както и на газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари на 2022 г. НАТО засили присъствието си в региона с фрегати, самолети и морски безпилотни апарати, пише БТА.

Кабелът свързва Литва и Латвия и все още не е ясно какво е причинило повредата, съобщи вчера Националният център за управление на кризите на Литва. Кабелът е свързвал двата крайбрежни града Швянтойи Свентоджи в Литва и Лиепая в Латвия, които са на около 65 километра разстояние един от друг.

"Към момента информацията, получена по наказателното дело, не сочи връзка между конкретния кораб и повредата на оптичния кабел", се посочва в изявлението на латвийската национална полиция.