Ердоган иска Турция да се върне в програмата за изтребители F-35 на САЩ

Турският президент Реджеп Ердоган призова за връщането на Турция в програмата за изтребители F-35, ръководена от САЩ, като каза, че такава стъпка ще помогне за засилване на отношенията между Турция и САЩ, както и ще подобри сигурността на НАТО, предаде Анадолската агенция.

В писмени отговори на въпроси от „Блумбърг", като се позова на срещата си през септември 2025 г. с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, Ердоган определи решението да бъде изключена Турция от програмата F-35 заради покупката на военно оборудване от Русия преди почти десет години като „несправедливо" и добави, че лично е казал това на Тръмп.

Турският президент посочи, че завръщането на Тръмп на власт е създало възможност отношенията между Анкара и Вашингтон да преминат към „по-разумен и конструктивен път", пише БТА.

По въпроса за F-35 Ердоган подчерта, че „получаването на самолетите F-35, за които Турция вече е платила, и връщането ѝ в програмата са важни и необходими" за по-добри отношения със САЩ и за отбраната на НАТО.

Относно възможната покупка на самолети F-16 Block 70 от САЩ, Ердоган подчерта, че Анкара очаква условията да са в съответствие с духа на съюза в НАТО, като даде за пример покупката на изтребители „Юрофайтър" (Eurofighter) от Турция.